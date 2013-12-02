Сделать правки на сайте php mvc

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки129 просмотров

Нужно сделать ряд правок на сайте с самопиской, принимаются кандидаты только из Украины.

Желательно знание ООП в php

Зарплата договорная(почасовая) или за все правки разом.

Если справитесь то будем заказывать у вас услуги по усовершенствованию сайта очень часто.

PHP
11 лет назад
igorrebega
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров