Сделать правки на сайте php mvc

Нужно сделать ряд правок на сайте с самопиской, принимаются кандидаты только из Украины.

Желательно знание ООП в php

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