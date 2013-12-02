Сайт сделан на чистом php, нет ни каких шаблонизаторов и прочего.

Нужно сделать личный кабинет. Он будет стоять из нескольких шагов, на данный момент нужно сделать первый шаг.

Модуль Регистрация.

- ник (+ проверка ника)

- почта

- подтверждение почты

- проверка капчи и другие стандартные способы защиты

Модуль Забыли пароль

Модуль ЛК

- Загрузка / редактирование / удаление аваторки (фото)

- Пол (+ редактирование)

- Дата рождения

- редактирование и создание нового пароля.

Модуль управление регистрацие

Должна быть страница со всеми пользователями, которую видеть только администратор.

Администратор имеет право

Редактировать профили.

Активировать или деактивировать профили (если вдруг подтверждение не пришло юзеру)

Выносить предупреждения, всего их 3, после трех бан на 1 месяц (эту функцию желательно предусмотреть как настройки)

Создавать/редактировать/удалять стоплист ников.

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Привязка регистрации к существующей на сайте гостевой книге!

На этом первый этап заканчивается оплачиваем и если работа нравится описываю второй этап. Но забегать не будем надо сделать первый.

Сайт неофициальный не коммерческий, сайт одного ПФК. Если кто любит футбол и более за ПФК, то будем надеятся взгляды сойдутся ))

От вас цена