Разработка модуля на Битрикс (Bitrix).

Сделать модуль для управления пользователями в админке битрикса.

Нужно сделать модуль с помощью которого можно было бы управлять пользователями и изменять ихнюю информацию.

Вот примеры как это должно быть реализовано:

https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a79510378

https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a11284295

Сроки 2-3 дня

Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество по этому проекту и не только.