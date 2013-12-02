Разработка модуля на Битрикс (Bitrix).

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки104 просмотра

Сделать модуль для управления пользователями в админке битрикса.

Нужно сделать модуль с помощью которого можно было бы управлять пользователями и изменять ихнюю информацию.

Вот примеры как это должно быть реализовано:

https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a79510378

https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a11284295

Сроки 2-3 дня

Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество по этому проекту и не только.

11 лет назад
EzMoR
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

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