Нужно сделать ряд правок на сайте с самопиской, принимаются кандидаты только из Украины. Желательно знание ООП в php Зарплата договорная(почасовая) или за все правки разом. Если ...
Разработка модуля на Битрикс (Bitrix).
Сделать модуль для управления пользователями в админке битрикса.
Нужно сделать модуль с помощью которого можно было бы управлять пользователями и изменять ихнюю информацию.
Вот примеры как это должно быть реализовано:
https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a79510378
https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a11284295
Сроки 2-3 дня
Возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество по этому проекту и не только.
Заявки фрилансеров
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