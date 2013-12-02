Нужен бот для игры на бирже. Биржа отдаёт все данные по API. Требуется, согласно правилам, выбрать нужную валютную пару и сделать ставку. Правила для трейдинга прописываются в отдельном файле. ...
Реализация тасков.
Для реализации нескольких тасков по вебу(Saas reader) нужен Java-программист.
Знания: Spring, Tomcat, JSP, сессии.
Подробное ТЗ вышлю исполнителю.
Сделать нужно в кратчайшие сроки, до 4-го включительно.
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