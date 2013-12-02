Реализация тасков.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки121 просмотр

Для реализации нескольких тасков по вебу(Saas reader) нужен Java-программист.

Знания: Spring, Tomcat, JSP, сессии.

Подробное ТЗ вышлю исполнителю.

Сделать нужно в кратчайшие сроки, до 4-го включительно.

Java
11 лет назад
Jezinka
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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