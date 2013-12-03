Доделать сервис на Zend

Нужен программист/команда программистов, которые доделают сервис http://blog.in-vesto.ru/vsic/ до 10 декабря 2013 года.

Если вы не можете успеть - лучше не пишите.

В данный момент текущий программист работать не может, но он введет в курс дела по сервису.

Готовность 60-70%

Приблизительно что нужно сделать (осталось доделать) на сервисе:

- админка

- статистика

- список проверенных компаний в кабинете пользователя

- оплата через интеркассу+биллинг пользователей

- форма обратной связи

- форма отзывов

ТЗ - в прикреплении к заданию.