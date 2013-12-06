Сделать парсер на сайт на движке webasyst

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка110 просмотров

Нужно сделать парсер на сайт на движке webasyst. Название, картинка, цена, описание.

Webasyst
11 лет назад
Strekoza5
Евгения 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexchspb
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$50
4 дня
Отлично справился с поставленной задачей, очень довольна сотрудничеством.
Очень рад сотрудничеству, как и всегда все четко - с оплатой и с заданием.

Заявки фрилансеров

alexchspb
Алексей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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