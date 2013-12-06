В веб-студию требуется php-программист для постоянной удаленной работы. Требования: - наличие свободного времени (минимум 6 часов в день не включая попить чай пару часов) - превосходное знание php, mysql, js, jq, ajax ...
Сделать парсер на сайт на движке webasyst
Нужно сделать парсер на сайт на движке webasyst. Название, картинка, цена, описание.
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