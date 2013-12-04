Требуется PHP программист для удалённой работы в команде. Полная занятость (полный рабочий день, 5 дней в неделю). Работа над интересным проектом. Проект построен на: PHP5, MySQL( Propel ...
Поправить парсер
Здравствуйте, на страницах
что-то случилось с парсером, видимо источник http://bit.ly/16aptlu верстку поменял, нужно срочно исправить.
Ваши цены на исправление и написания заново и сроки…?
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