Поправить парсер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки149 просмотров

Здравствуйте, на страницах

http://vkurse.by/minsk.php

http://vkurse.by/brest.php

http://vkurse.by/gomel.php

http://vkurse.by/grodno.php

http://vkurse.by/vitebsk.php

http://vkurse.by/mogilev.php

что-то случилось с парсером, видимо источник http://bit.ly/16aptlu верстку поменял, нужно срочно исправить.

Ваши цены на исправление и написания заново и сроки…?

11 лет назад
webmaker000
Роман 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Борис отлично справился с поставленной задачей, рекомендую для сотрудничества.. И продолжаю дальше работать с ним!
Роман предоставил хорошее ТЗ, оперативно отвечал на возникающие вопросы, оплатил проект вовремя и в полном объеме. Отличный заказчик - рекомендую!

Заявки фрилансеров

xxxKOTxxx
Борис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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