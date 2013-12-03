Сделать выгрузку из InDesign в XML

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Закрыт3 заявки137 просмотров

есть файл в формате NDD (каталог товаров) необходимо получить выгрузку в формате xml с описанием товара, цены, скидки по каждому товару. оставляйте скайп для связи

11 лет назад
ttton-s
Вадим 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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