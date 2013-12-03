Php класс для чтения email.

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Закрыт3 заявки254 просмотра

Нужен php класс для чтения email pop3. При обращении к нему должен возвращать массив из непрочитанных сообщений в формате [1][тема][текст сообщения с картинками, вложениями, html] , кодировка UTF-8

После этого соответственно помечать их как прочитанные.

HTMLPHP
11 лет назад
garrikos777
Игорь 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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