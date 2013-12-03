На длительное сотрудничество ищу исполнителя на разноплановые задачи с использованием стэка технологий Microsoft .NET. В первую очередь интересует опыт работы с ASP.NET MVC 4 и всем что с ним связано. Обязательное наличие базовых ...
Настроить плагин на сайте
На сайте http://www.club.sochi-kalina.ru/ установлен плагин авторизации через соцсети. Сайт на движке LiveStreet Авторизация через facebook не работает.
Необходимо настроить.
Прикрепил архив с плагином и инструкцией.
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