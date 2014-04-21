Программист C#

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок229 просмотров

На длительное сотрудничество ищу исполнителя на разноплановые задачи с использованием стэка технологий Microsoft .NET. В первую очередь интересует опыт работы с ASP.NET MVC 4 и всем что с ним связано.

Обязательное наличие базовых знаний в FrontEnd (Html,css,js)

Цель - поддержка интернет-магазина ASP.NET MVC 4.

ASP.NETCSSHTMLJavaScript
11 лет назад
kevfree
40 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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