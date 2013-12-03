Парсер.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки209 просмотров

Есть каталог фирм (несколько сотен тысяч).

Необходимо

1. Написать механизм ассоциации этих фирм с уже существующими справочниками

первые три для старта

http://spr.ru

http://yell.ru

http://flamp.ru

то есть таблица с исходными айди фирм в базе, и адресами (URL) этих же фирм на этих сайтах.

3. На основании ассоциаций - парсер отзывов о фирмах с этих сайтов

Необходимо при этом,

чтобы он мог запускаться из-под крона (=работа из-под консоли) и при этом уже скачанные отзывы не трогать.

У меня уже есть такой ассоциатор для spr.ru на базе поиска по телефону и городу как пример.

И есть парсер отзывов с spr.ru.

В качестве примера высылается уже имеющийся парсер + дамп таблиц

Технологии PHP,MySQL.

Пишите ваш бюджет, либо задавайте вопросы, если что-то неясно, сюда в личку.

MySQLPHP
11 лет назад
Cord
37 лет
18 лет в сервисе
Был
24 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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