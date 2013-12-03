На длительное сотрудничество ищу исполнителя на разноплановые задачи с использованием стэка технологий Microsoft .NET. В первую очередь интересует опыт работы с ASP.NET MVC 4 и всем что с ним связано. Обязательное наличие базовых ...
Программист со знанием битрикса
Нужен программист с Украины со знанием битрикса. Возможность работать более 6 часов в день. Зарплата почасовая или по проектная.
Заявки фрилансеров
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