Требуется спарсить товары с одного сайта на другой. Сайт на который будем парсить работает на OpenCart.
Joomla 2.5 + Virtuemart 2 .
Joomla 2.5 + Virtuemart 2 Вывести плагин с дочерними товарами на страницу категории.
В аттаче скрины что есть и как нужно!
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