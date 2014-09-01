дано: старый интернет-магазин на OpenCart, примерно 3-летней давности. Обновлять смысла нет- проще развернуть новый движок и перенести данные. куплен шаблон на http://www.templatemonster.com/ нужно: 1. Установить шаблон ...
Разработка плагина SimpleShop для ImpressPages
Задача разработать плагин интернет магазина для данной CMS.
Подробности в личном общении.
Ищу опытного разработчика на продолжительную занятость.
На будущее есть целый ряд доработок и разработок плагинов и виджетов для ImpressPages.
Просьба заранее ознакомиться с мануалами и примерами на сайте разработчика, чтоб разговор был на понятном языке.
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