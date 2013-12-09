Нужна помощь в доработке интернет- проекта на самописном движке. Дорабатываются определенные функции - подробно о них будем говорить в том случае если нам подойдут знания и опыт программиста. Править код программиста нам не ...
Лендинг поставить на движок
Нужно поставить лендинг на MODX evo или Джумлу лендинг в точности как на дизайне. со всем текстом.
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