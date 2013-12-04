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Калькулятор для вычисления силы магнита на отрыв
На сайте интернет-магазина магнитов необходимо создать калькулятор для привлечения внимания клиентов.
Клиенты будут выбирать параметры у магнитов в калькуляторе, подсчет будет происходить из данных предоставленных Заказчиком и на странице сайта отображаются итоговые значения характеристик магнитов.
Необходимы только входные и выходные значения, графики не нужны.
Рассчитывается это не по формулам, а берется из таблицы.
(данные будут предоставлены).
Пример нужного калькулятора находится тут:
http://www.kjmagnetics.com/calculator.asp
По итоговым значениям калькулятора не нужно фильтровать товар в интернет-магазине (как представлено в примере).
Модель работы с UMI.Cloud – SAAS, т.е. доступов к сайту по FTP и в базу у нас нет.
Важно! Необходимо проверить возможность вставки html-кода в страницы сайта.
Пишите, пожалуйста, свои предложения. Обговорим время и стоимость.
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