Калькулятор для вычисления силы магнита на отрыв

На сайте интернет-магазина магнитов необходимо создать калькулятор для привлечения внимания клиентов.

Клиенты будут выбирать параметры у магнитов в калькуляторе, подсчет будет происходить из данных предоставленных Заказчиком и на странице сайта отображаются итоговые значения характеристик магнитов.

Необходимы только входные и выходные значения, графики не нужны.

Рассчитывается это не по формулам, а берется из таблицы.

(данные будут предоставлены).

Пример нужного калькулятора находится тут:

http://www.kjmagnetics.com/calculator.asp

По итоговым значениям калькулятора не нужно фильтровать товар в интернет-магазине (как представлено в примере).

Модель работы с UMI.Cloud – SAAS, т.е. доступов к сайту по FTP и в базу у нас нет.

Важно! Необходимо проверить возможность вставки html-кода в страницы сайта.

Пишите, пожалуйста, свои предложения. Обговорим время и стоимость.