Ускорить загрузку сайта

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Завершен8 заявок159 просмотров

Уменьшить число переадресаций,

Оптимизировать изображения, указать размер изображений,

Включить сжатие, Сократить JavaScript, CSS, HTML

Уменьшить размер запросов и прочее при необходимости.

CSSHTMLJavaScript
11 лет назад
PrioG
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DarkSkyX
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Артем прекрасно справился с заданием. Качество работы для человека оказалось важнее ее объема. Почти всегда на связи. Порадовала проявленная гибкость в вопросах порядка и способа оплаты. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

DarkSkyX
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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