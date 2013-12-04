Необходимо сделать Парсинг товаров с одного сайта на другой Есть сайт с которого нужно спарсить товары на другой сайт по прайс-листу (в нём указаны товары подлежащие парсингу). товаров 15-45 тысяч Просьба обращатся ...
Ищу программиста на вордпрессе
Ищу для сайта программиста на вордпрессе,основная задача,с которой не справился предыдущий программист сделать чпу урлы.Делается это для данного сайта не самым тривиальным образом,поэтому если у вас минимальный опыт лучше не откликаться.Если опыт выполнения,в частности,на вордпрессе,не самых тривиальных задач присутствует скорее всего сделать чпу урлы удастся
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