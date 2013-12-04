Ищу программиста на вордпрессе

Ищу для сайта программиста на вордпрессе,основная задача,с которой не справился предыдущий программист сделать чпу урлы.Делается это для данного сайта не самым тривиальным образом,поэтому если у вас минимальный опыт лучше не откликаться.Если опыт выполнения,в частности,на вордпрессе,не самых тривиальных задач присутствует скорее всего сделать чпу урлы удастся