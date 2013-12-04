Требуется программист и верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок221 просмотр

В компанию ООО "Кирана" Требуются сотрудники:

ПРОГРАММИСТ

Обязанности:

- Установка сайтов на движок (NetCat)

- Выполнение работ по Тех. Поддержке сайтов.

- Программирование компонентов

- Разработка нестандартного функционала.

ВЕРСТАЛЬЩИК

Обязанности:

- Верстка html-страниц

HTML
11 лет назад
DenisUratkin
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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