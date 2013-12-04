Необходимо сделать Парсинг товаров с одного сайта на другой Есть сайт с которого нужно спарсить товары на другой сайт по прайс-листу (в нём указаны товары подлежащие парсингу). товаров 15-45 тысяч Просьба обращатся ...
Требуется программист и верстальщик
В компанию ООО "Кирана" Требуются сотрудники:
ПРОГРАММИСТ
Обязанности:
- Установка сайтов на движок (NetCat)
- Выполнение работ по Тех. Поддержке сайтов.
- Программирование компонентов
- Разработка нестандартного функционала.
ВЕРСТАЛЬЩИК
Обязанности:
- Верстка html-страниц
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