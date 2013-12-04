Настроить форму на сайте

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки160 просмотров

1. Нужно настроить на этой страничке: http://3dmaxkurs.ru/koaching/3d.html после заполнения формы типа того, чтобы было как тут:

заполняется форма, http://s5.molodost.bz/thefirst_n/#form , а потом это переходит на эту страничку http://s5.molodost.bz/accept/?request=80659475&security_code=c7ca4be8c4e9da6722454ef600ed7e9f&from=i

2. Сделать так, чтобы после заполнения формы приходило смс на несколько телефонов

3 Письма чтобы приходили на почту с введённой информацией

4. И чтобы где-то можно было просмотреть весь список людей, заполнивших форму

Оплата договорная, все детали и вопросы по заданию обсуждаются в скайпе

11 лет назад
juliazzz
Юлия 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Реализация большого сервисного сайта.

    Страницы с большим количеством динамических элементов. Создание валюты сайта с привязкой к кошелькам. Реализация динамических баз данных. Написание и установка защиты на сайт. Реализация небольшой социальной сети. Проект весьма объёмен, весьма-весьма. ...

    CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фотохостинг на django

    Необходимо разработать фотохостинг с примерно следующим функционалом: авторизация через соц.сети и самостоятельная авторизация в системе по е-mail; гео.привязка – автоопределение региона (города) по IP-адресу пользователя; фильтр контента по категориям (категория задается пользователем ...

    Django
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать всплывающий блок при наведении на ссылку

    Доброго времени суток. Нужно сделать, что бы блок всплывал при наведении на ссылку. Блок уже сверстан. В блоке два выпадающих списка и кнопка "Готово". То есть, нужно сделать что б при наведении на ссылку появлялся ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Устранить вирусы на сайте wordpress

    $50

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Задача такая: нужно проверить сайт wordpress на вирусы и устранить их. Когда я желаю поделиться материалом, пишет сайт dietrussia.ru. Вопрос: это также проблема в вирусах? ...

    WordPress
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новый дизайн для афф. на базе PostAffiliateNetwork

    $500

    Необходим человек/компания с опытом замены дизайна для аффилейта на базе postaffiliatenetwork.com (также будет необходима постоянная поддержка и внесение изменений/добавления новых фильтров и тд. в систему). Поэтому необходимы и знания PHP Готовый дизайн и html ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выполнить рекомендации seo оптимизатора

    Сайт morozu.net. Движок morozu.net/published/login.php. Необходимо выполнить рекомендации seo оптимизатора. Основная проблема с некорректной отработкой сервером несуществующих страниц и страниц дубликатов. Подробное ТЗ вышлю личным сообщением.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Капча

    Сайт на (Joomla 2.5) перестала отображаться CAPTCHA. От вас: исправить, указать мне стоимость данной работы, чтобы работало «как часы» и желательные сроки. Спасибо.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настроить корректную работу сайта

    Сайт http://bestday.spb.ru/ на bitrix. Необходимо выполнить рекомендации seo оптимизатора. Основная проблема с некорректной отработкой сервером несуществующих страниц и страниц дубликатов. Подробное ТЗ вышлю личным сообщением.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу программиста на вордпрессе

    Ищу для сайта программиста на вордпрессе,основная задача,с которой не справился предыдущий программист сделать чпу урлы.Делается это для данного сайта не самым тривиальным образом,поэтому если у вас минимальный опыт лучше не откликаться.Если опыт выполнения,в частности,на вордпрессе,не ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сервис по автоматизированному управлению рекламой

    $5000

    Необходимо разработать сервис, с личными кабинетами для пользователей, с возможностью давать рекламу в различных рекламных площадках. но при этом все вести из одного аккаунта! (Директ, Маркет, Майл товары, Гугл эдворс, прайсру и т.д.)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад