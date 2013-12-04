Настроить форму на сайте

1. Нужно настроить на этой страничке: http://3dmaxkurs.ru/koaching/3d.html после заполнения формы типа того, чтобы было как тут:

заполняется форма, http://s5.molodost.bz/thefirst_n/#form , а потом это переходит на эту страничку http://s5.molodost.bz/accept/?request=80659475&security_code=c7ca4be8c4e9da6722454ef600ed7e9f&from=i

2. Сделать так, чтобы после заполнения формы приходило смс на несколько телефонов

3 Письма чтобы приходили на почту с введённой информацией

4. И чтобы где-то можно было просмотреть весь список людей, заполнивших форму

Оплата договорная, все детали и вопросы по заданию обсуждаются в скайпе