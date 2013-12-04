Страницы с большим количеством динамических элементов. Создание валюты сайта с привязкой к кошелькам. Реализация динамических баз данных. Написание и установка защиты на сайт. Реализация небольшой социальной сети. Проект весьма объёмен, весьма-весьма. ...
Настроить форму на сайте
1. Нужно настроить на этой страничке: http://3dmaxkurs.ru/koaching/3d.html после заполнения формы типа того, чтобы было как тут:
заполняется форма, http://s5.molodost.bz/thefirst_n/#form , а потом это переходит на эту страничку http://s5.molodost.bz/accept/?request=80659475&security_code=c7ca4be8c4e9da6722454ef600ed7e9f&from=i
2. Сделать так, чтобы после заполнения формы приходило смс на несколько телефонов
3 Письма чтобы приходили на почту с введённой информацией
4. И чтобы где-то можно было просмотреть весь список людей, заполнивших форму
Оплата договорная, все детали и вопросы по заданию обсуждаются в скайпе
Заявки фрилансеров
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