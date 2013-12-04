Требуется переделать меню в Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки137 просмотров

Добрый день!

Есть интернет-магазин на OpenCart - www.pokupki.md

Проблема с меню - при открытии под категорий главного меню категорий товара, оно пропадает и уходит вниз.

Требуется сделать как у http://rozetka.com.ua/ или http://dostavka.md

Прошу писать бюджет и срок.

Opencart
11 лет назад
NKF
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстальщик с функциями кодера. Постоянка

    $500

    !!! — Верстка и натяжка на Presta Shop, версия 1.5!!! Реже 1.4 (Верстка выполняется чаще всего с PSDшников + ТЗ, задания могут быть разными) Оплата производится после выполнения проекта, иногда небольшой ...

    PrestaShop
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настроить форму на сайте

    $1000

    1. Нужно настроить на этой страничке: http://3dmaxkurs.ru/koaching/3d.html после заполнения формы типа того, чтобы было как тут: заполняется форма, http://s5.molodost.bz/thefirst_n/#form , а потом это переходит на эту страничку http://s5.molodost.bz/accept/?request=80659475&amp;security_code=c7ca4be8c4e9da6722454ef600ed7e9f&amp;from=i 2. Сделать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реализация большого сервисного сайта.

    Страницы с большим количеством динамических элементов. Создание валюты сайта с привязкой к кошелькам. Реализация динамических баз данных. Написание и установка защиты на сайт. Реализация небольшой социальной сети. Проект весьма объёмен, весьма-весьма. ...

    CSSHTMLJavaScriptjQueryMySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Фотохостинг на django

    Необходимо разработать фотохостинг с примерно следующим функционалом: авторизация через соц.сети и самостоятельная авторизация в системе по е-mail; гео.привязка – автоопределение региона (города) по IP-адресу пользователя; фильтр контента по категориям (категория задается пользователем ...

    Django
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать всплывающий блок при наведении на ссылку

    Доброго времени суток. Нужно сделать, что бы блок всплывал при наведении на ссылку. Блок уже сверстан. В блоке два выпадающих списка и кнопка "Готово". То есть, нужно сделать что б при наведении на ссылку появлялся ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Устранить вирусы на сайте wordpress

    $50

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Задача такая: нужно проверить сайт wordpress на вирусы и устранить их. Когда я желаю поделиться материалом, пишет сайт dietrussia.ru. Вопрос: это также проблема в вирусах? ...

    WordPress
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новый дизайн для афф. на базе PostAffiliateNetwork

    $500

    Необходим человек/компания с опытом замены дизайна для аффилейта на базе postaffiliatenetwork.com (также будет необходима постоянная поддержка и внесение изменений/добавления новых фильтров и тд. в систему). Поэтому необходимы и знания PHP Готовый дизайн и html ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выполнить рекомендации seo оптимизатора

    Сайт morozu.net. Движок morozu.net/published/login.php. Необходимо выполнить рекомендации seo оптимизатора. Основная проблема с некорректной отработкой сервером несуществующих страниц и страниц дубликатов. Подробное ТЗ вышлю личным сообщением.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Капча

    Сайт на (Joomla 2.5) перестала отображаться CAPTCHA. От вас: исправить, указать мне стоимость данной работы, чтобы работало «как часы» и желательные сроки. Спасибо.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад