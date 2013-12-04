Требуется переделать меню в Opencart

Добрый день!

Есть интернет-магазин на OpenCart - www.pokupki.md

Проблема с меню - при открытии под категорий главного меню категорий товара, оно пропадает и уходит вниз.

Требуется сделать как у http://rozetka.com.ua/ или http://dostavka.md

Прошу писать бюджет и срок.