Подключить платёжные системы к магазину на OpenCar

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок136 просмотров

Нужно подключить к новому сайту на OpenCart платёжные системы: Киви, Яндекс, Вебмани, интернет-эквайринг банка. Жду ваши предложения с ценой.

Оплата – любым способом после выполнения работы.

Требуется только опытный специалист, прекрасно знающий эту работу.

Opencart
11 лет назад
annikola
Андрей 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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