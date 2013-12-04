Получение данных через API Google Adwords

1) Необходимо написать скрипт на PHP для получения данных через API Google Adwords используя AdWords API PHP Client Library (https://code.google.com/p/google-api-adwords-php/)

Входные данные:

ключевая фраза (N штук)

Данные которые необходимо получить на выходе:

частотность

цена клика

и т.п. в документации к сожалению не видно, что конкретно предоставляет API.

https://developers.google.com/adwords/api/docs/reference/v201309/TrafficEstimatorService?hl=ru-RU

2) Описать рабочий процесс, какие переменные нужны для запуска (login, client_id и т.п.). Работать должно через OAUTH2 (подключение пользователей через OAUTH в задание не входит, достаточно вашего ОДНОГО тестового ключа остальные ключи мы получим сами).