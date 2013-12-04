!!! — Верстка и натяжка на Presta Shop, версия 1.5!!! Реже 1.4 (Верстка выполняется чаще всего с PSDшников + ТЗ, задания могут быть разными) Оплата производится после выполнения проекта, иногда небольшой ...
Получение данных через API Google Adwords
1) Необходимо написать скрипт на PHP для получения данных через API Google Adwords используя AdWords API PHP Client Library (https://code.google.com/p/google-api-adwords-php/)
Входные данные:
ключевая фраза (N штук)
Данные которые необходимо получить на выходе:
частотность
цена клика
и т.п. в документации к сожалению не видно, что конкретно предоставляет API.
https://developers.google.com/adwords/api/docs/reference/v201309/TrafficEstimatorService?hl=ru-RU
2) Описать рабочий процесс, какие переменные нужны для запуска (login, client_id и т.п.). Работать должно через OAUTH2 (подключение пользователей через OAUTH в задание не входит, достаточно вашего ОДНОГО тестового ключа остальные ключи мы получим сами).
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