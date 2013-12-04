Для выполнения одной работы необходим программист, желательно с опытом работы со скриптами казино масвет. Нужно немного модернизировать скрипт казино, а именно дописать модуль игры без денег (FUN - режим) Полное тех задание ...
Сверстать и повесить на cms интернет-магазин
Сверстать и повесить на cms интернет-магазин бытовой техники
ТЗ прикреплено.
Дизайн – nbl.by/jpg.zip
CMS – предпочтение joomla+virtuemart+интеграция с www.moysklad.ru/
В магазине предполагается около 3-5 тыс товаров.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
НУЖЕН! скрипт php подключается каждые 15 минут к сайту http://m.flashscores.co.uk/?s=2 .Парсит отуда данные и запиисывает в таблицу MySql. Вид таблицы: Чемпионат (страна, лига. Например Englad Primer Legue), минута игры(например 43'), ...Завершен11 лет назад
при открытии сайта ругается антивирус NOD32 - необходимо вылечить вирусы dcm.dp.uaЗавершен11 лет назад
Требуется написать скрипт, который будет ежеминутно (например, через крон) читать данные со страницы другого сайта и при размещении нового объявления, которое соответствует заданным параметрам (и ключевым словам) отправлять оповещение (содержание объявления) на е-майл. ...Завершен11 лет назад
Есть рабочий магазин на Битрикс. Требуется доработать систему регистрации пользователя, получения и сброса пароля, внедрить функционал заказа без регистрации.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо прикрутить серверную часть и функцию окошка "Заказать обратный звонок" на промо сайте, с клиентской стороны работает наш специалист. А так же в счетчике обратного отсчета времени настроить корректное отображение: часы/часов. Промо ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Имеется форма на данной странице - bigteddy .net Что нужно на выходе: Чекбоксы "выберите цвет" и "выберите размер" - это два главных параметра. Нужно чтобы они были частью ...Завершен11 лет назад
Приветствую. Требуется написать скрипт быстрой регистрации RU доменов используя reg.ru API. Желательно сделать до вечера пятницы, иначе адекватно потестировать получится только в следующий вторник. Полное ТЗ ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
yadi.sk/d/gkBakirEDX2xV необходимо в банере с 10 до 11 часов по Москвевыводить таймер, после отключать его. Время нужно брать не с ПК пользователя, а с сервера, чтобы точно отображение было по московскому часовому поясу. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Сайт: shopforsales.ru Не администрируются выводимые на страницах блоки, только ручками в редакторе шаблона. Нужно сделать, чтобы ими можно было удобно управлять. Также у нижних блоков, которые будут представлять собой пакеты продуктов добавить ...Завершен11 лет назад