Требуется прогрмма-конвертер XLS в YML

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Закрыт3 заявки144 просмотра

Требуется прогрмма-конвертер XLS в YML. Программа для установки, чтобы постоянно можно было пользоваться. Загрузил XLS-выгрузил YML.

11 лет назад
gud-klimat
Александр 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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