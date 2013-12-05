Задача для специалиста по Джумле

Вот такая задача есть. Авто сайт булавка.укр у дилера есть раздел мои авто. Он сделан в компоненте К2. Если делать фильтрацию по всем машинам дилера (фильтрации по марке, цене и так далее) допустим 100 машин или чуть больше чем меньше, то админка висит. Можно максимум делать по 5-10 машин