Задача для специалиста по Джумле

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка214 просмотров

Вот такая задача есть. Авто сайт булавка.укр у дилера есть раздел мои авто. Он сделан в компоненте К2. Если делать фильтрацию по всем машинам дилера (фильтрации по марке, цене и так далее) допустим 100 машин или чуть больше чем меньше, то админка висит. Можно максимум делать по 5-10 машин

Joomla
11 лет назад
Vitaly-WCS
43 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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