1. надо сделать форум на платформе http://www.mvcforum.com/ 2. есть готовый дизайн 3. надо сверстать и натянуть 4. интересует цена (рынок я знаю, палку можно не гнуть) 5. ...
Доработки сайта
Очень нужен толковый человек по джумла + виртуемарт, чтобы доработать сайт http://impress.pankevich.in.ua/
по функционалу и привести к макетам https://www.dropbox.com/sh/rzd5pfvywulhkd9/b0S7lyffMy/design
Заявки фрилансеров
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