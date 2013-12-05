Доработки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка162 просмотра

Очень нужен толковый человек по джумла + виртуемарт, чтобы доработать сайт http://impress.pankevich.in.ua/

по функционалу и привести к макетам https://www.dropbox.com/sh/rzd5pfvywulhkd9/b0S7lyffMy/design

Joomla
11 лет назад
stormy_waters
Андрей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров