Доработка готового шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок132 просмотра

Есть готовый шаблон TemplateMonsters для интернет-магазина.

Вот шаблон:http://livedemo00.template-help.com/prestashop_43096/index.php

Нужно поменять логотип, фон. Перевести на русский язык, добавить некоторые разделы. Убрать выбор языка и валюты.

Срок исполнения не более 3-х дней.

Детальное ТЗ выбранному исполнителю.

11 лет назад
Vera_V
Вера 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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