Добрый день. Нужен специалист для подключения зарубежных платежных систем к проекту онлайн-казино. Жду ваших предложений.
Доработка готового шаблона
Есть готовый шаблон TemplateMonsters для интернет-магазина.
Вот шаблон:http://livedemo00.template-help.com/prestashop_43096/index.php
Нужно поменять логотип, фон. Перевести на русский язык, добавить некоторые разделы. Убрать выбор языка и валюты.
Срок исполнения не более 3-х дней.
Детальное ТЗ выбранному исполнителю.
Заявки фрилансеров
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