Требуеться разработать форма обратной связи на AJAX
Программная часть одностраничного сайта
1. Подключить форму
2. Добавить счетчик
3. Добавить скрипты для увеличения изображений
+ мелкие правки
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