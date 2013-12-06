Всплывающаяя форма Обратный звонок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок146 просмотров

Необходима красивая форма обратного звонка.

При нажатии на ссылку, красиво всплывает окно c кругленными краями по центру сайта с полями Имя, Номер телефона. Форма отправляется на e-mail с темой "Обратный звонок: 01234567", в теле письма в текстовом виде - Имя, номер телефона.

11 лет назад
sergey-v
Сергей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

slavpas
27 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Быстро работает, всегда на связи. Можно работать.
Приятно иметь дело с заказчиком! Постоянно на связи, оплата в срок!

Заявки фрилансеров

slavpas
27 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад