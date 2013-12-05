Парсить яндекс по опр словам, собрать контакты

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

надо пропарсить выдачу яндекса с 30 по 100 позиции,

по опр словам, (порядка 100)

собрать в файл сайт-телефон(s) по каждой.

стоимость настроенного парсера?

стоимость работ по парсингу и готовый файл?

срок?

11 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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