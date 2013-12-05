Для сайта serials90.ru/ нужно сделать следующее: Все страницы сериалов выглядят подобным образом http://serials90.ru/soledad-smotret-onlain/ В админке в удобном виде нужно сделать добавление пар серия-код(для тех сериалов,где нет сезонов) или троек сезон-серия-код(где ...
Система авт. получения и отправки платежей в крипт
Есть почти готовый сайт. Который в данный момент разрабатывается исполнителем.
Необходимо разработать код на PHP - для автоматического получения и отправки платаей на следующих платежных системах
bitcoin
litecoin
namecoin
novacoin
worldcoin
Работать нужно совместно с другим разработчиком.
Также прошу , заинтересованных исполнителей написать каким образом вы собираетесь реализовывать прием и отправку технически (с использованием демона, или с использованием других систем)
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