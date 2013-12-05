Система авт. получения и отправки платежей в крипт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок104 просмотра

Есть почти готовый сайт. Который в данный момент разрабатывается исполнителем.

Необходимо разработать код на PHP - для автоматического получения и отправки платаей на следующих платежных системах

bitcoin

litecoin

namecoin

novacoin

worldcoin

Работать нужно совместно с другим разработчиком.

Также прошу , заинтересованных исполнителей написать каким образом вы собираетесь реализовывать прием и отправку технически (с использованием демона, или с использованием других систем)

PHP
11 лет назад
anrikoo
Эдуард 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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