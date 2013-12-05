Добавить отправку смс при отправлении формы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок131 просмотр

есть html форма, нужен скрипт для отправки смс, если форму заполнили и отправили. есть сервис бесплатной отправки смс.

ваши сроки и цена

HTML
11 лет назад
FrontLine
Юрий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров