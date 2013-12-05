Написать скрипт для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки165 просмотров

Необходимо написать веб скрипт, который бы мог отображаться на страниц сайта прямо в статье в виде формы документа.

В его поля можно было бы вводить свои данные и после всего, можно было бы напечатать его на принтере, а также сохранить на компьютере.

Необходимо также, чтобы внизу страницы выводился адрес сайта, на котором всё это работает.

Документ этот формата А4.

Прошу писать с ориентировочной ценой всей работы.

Если цена будет адекватной, то я расскажу вам, что это за документ и покажу его пример. Возможно вам не придётся даже "изобретать велосипед".

11 лет назад
kozlovanton
Антон 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
28 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

human_php
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Этот человек наобещал гору, а затем, дождавшись того, чтобы быть выбранным исполнителем, просто удалил свои контакты в Skype и не отвечает. Категорически не советую связываться с такими. Все сроки сорваны, а работа не выполнена.

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human_php
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад