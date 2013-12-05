Написать скрипт для сайта

Необходимо написать веб скрипт, который бы мог отображаться на страниц сайта прямо в статье в виде формы документа.

В его поля можно было бы вводить свои данные и после всего, можно было бы напечатать его на принтере, а также сохранить на компьютере.

Необходимо также, чтобы внизу страницы выводился адрес сайта, на котором всё это работает.

Документ этот формата А4.

Прошу писать с ориентировочной ценой всей работы.

Если цена будет адекватной, то я расскажу вам, что это за документ и покажу его пример. Возможно вам не придётся даже "изобретать велосипед".