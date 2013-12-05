Уважаемые Фрилансеры! Очень ищу программиста на удаленку: 25 000 р/в мес. Опыт работы с популярными CMS Знание php на хорошем ...
Парсер каталога запчастей
1 .Необходимо спарсить все каталоги запчастей с http://www.partspitstop.com/page/shop-oemparts
2.спарсить нужно на движок интернет-магаз, при этом его нужно обновить.
3.картинки грузятся на наш сервер
4.интерфейс каталога — табличный вид, как http://www.partspitstop.com/page/shop-oemparts
5.На странице с непосредственным выбором номера запчасти
например http://www.partspitstop.com/oemparts/a/cam/515dbb8... нужно сделать так чтобы цену можно было перевести динамически в рубли по курсу установленному в конфиге + накрутка в %,
на этой же странице должна быть, информация о сроки поставки в днях-устанавливается в конфиг, и кнопка добавить в корзину
6.С спарсенные названия запчастей, категорий итп нужно что бы было можно перевести на русский язык, то есть если админ залогинен, рядом с названием категории, или запчасти поставить букву [E] в котором можем менять название на любое
7.Сделать общий поиск в подкатегории запчастипо каталожному номеру — поиск по номеру как с пробелами и тере так и без них (например 124–125–000 и 12412500 — должен искать одинаково), поиск должен будет выдать название, каталожный номер, цену, срок поставки кнопку купить
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