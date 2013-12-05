Оптимизация скорости загрузки сайта на DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок112 просмотров

Есть сайт — www.i-mash.ru

CMS - DLE 7.5

движок доработанный

Обнаружено очень большое время загрузки, а именно Time to First Byte.

Нужно провести анализ, установить причины,

обозначить мероприятия, которые нужно сделать для оптимизации работы.

есть результаты анализа sql-запросов и уже проведена их оптимизация, но результат пока не достугнут...

подробное ТЗ вышлю ближе к старту проекта.

работа без прямого доступа к серверу, но все требуемые действия можно выполнить....

DLESQL
11 лет назад
bbogatyr
41 год
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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