Есть сайт на drupal artgroup-jam.kiev.ua, есть дизайн в psd, необходимо донастроить модули и доделать внешний вид сайта согласно дизайну. Напишите свои сроки. Необходимо сделать таблицу стилей css - для меню, текстовых блоков ...
Оптимизация скорости загрузки сайта на DLE
Есть сайт — www.i-mash.ru
CMS - DLE 7.5
движок доработанный
Обнаружено очень большое время загрузки, а именно Time to First Byte.
Нужно провести анализ, установить причины,
обозначить мероприятия, которые нужно сделать для оптимизации работы.
есть результаты анализа sql-запросов и уже проведена их оптимизация, но результат пока не достугнут...
подробное ТЗ вышлю ближе к старту проекта.
работа без прямого доступа к серверу, но все требуемые действия можно выполнить....
Заявки фрилансеров
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