Импорт данных в английскую программу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

необходимо зарегистрироваться на сайте brightpearl.com и добиться, чтобы он "всасывал" файл с товарами на русском языке.Для эксперимента можно самостоятельно создать файл из нескольких товаров. В случае успеха будет необхоидмо импортировать реальный фйл в реальный аккаунт

11 лет назад
andrey0770
Андрей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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