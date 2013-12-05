Верстка 2-х страниц

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок175 просмотров

Нужно сделать верстку 2-х страниц. Кроссбраузерность и валидность кода обязательны!

Знание HTML5/CSS/JS

CSSHTMLJavaScript
11 лет назад
orionby
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров