Парсер eng-сайтов для WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок136 просмотров

Требуется парсер eng-сайтов со встроенным синонимайзером для WordPress. Желательно с настройкой шаблона парсинга, Нужны уже готовые решения с примерами работы.

WordPress
11 лет назад
maxxf
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

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