Есть сайт на drupal artgroup-jam.kiev.ua, есть дизайн в psd, необходимо донастроить модули и доделать внешний вид сайта согласно дизайну. Напишите свои сроки. Необходимо сделать таблицу стилей css - для меню, текстовых блоков ...
Парсер eng-сайтов для WordPress
Требуется парсер eng-сайтов со встроенным синонимайзером для WordPress. Желательно с настройкой шаблона парсинга, Нужны уже готовые решения с примерами работы.
Заявки фрилансеров
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