Доделать скрипт на пхп

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Завершен6 заявок136 просмотров

Нужно немного доделать скрипт на пхп! добавить одну функцию переименования имен файлов!

файл прилагаю, нужно добавить функцию в уже имеющейся скрипт написаный на пхп, сейчас скрипт работает скачивает файлы, но скачивает и оставляет имя файла как есть, а нужно чтобы это имя заменялось на такой вид

9fbfb7d9050f429b2c7ec88efc1ac11f.jpg

вместо такого

546.jpg

PHP
11 лет назад
dimonkasok
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

tryretry
Уфимцев 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
И еще одну работу быстро выполнил этот человек, работа не большая но все сделано очень умело и без ошибок, спасибо большое!
Всё отлично!

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tryretry
Уфимцев 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад