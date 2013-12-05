Нужно немного доделать скрипт на пхп! добавить одну функцию переименования имен файлов!

файл прилагаю, нужно добавить функцию в уже имеющейся скрипт написаный на пхп, сейчас скрипт работает скачивает файлы, но скачивает и оставляет имя файла как есть, а нужно чтобы это имя заменялось на такой вид

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вместо такого

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