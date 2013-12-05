Сделать приложение "Накликай скидку" для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок182 просмотра

Нужна штука наподобие той, что открывается по нажатию кнопки (в шапке сайта) "накликай скидку". http://www.russianpromo.ru/skolko-stoit-prodvizhenie-saita/

Если кратко, то что-то вроде простого игрового автомата "однорукий бандит", где, тыкая мышкой, посетитель может дотыкаться до выпадения трёх одинаковых значений, например 3% 3% 3% и, соответственно, получить индивидуальный код на трёхпроцентную скидку

Бюджет по договорённости, срок разработки до НГ

11 лет назад
Cerhio
Сергей 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработать модуль для магазина.

    $500

    Задача на первый взгляд простая. Нужен человек, который разработает модуль для сайта. Который будет выполнять такие функции. Есть база товаров на трех разных сайтах. Назовем их сайт A B C. Доступ к товарам ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка на бутстрапе

    Нужно сверстать на бутстрапе v3.0.0 без шапки две странички https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a79510378 https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a11284295 При качественном и быстром выполнении проекта, возможно дальнейшее сотрудничество. Сроки 24 часа.

    Bootstrap
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Перенести сайт.

    Перенести сайт на хост и поставить на WP/ доступ к хостингу даю адрес сайта который нужно перенсти http://svetnadegda.ucoz.ru/ Оплата только Яндекс деньги - если нет доверия оформляйте Сделку без риска ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Внести изменения на сайте с самописным движком

    Необходимо внести изменения в код сайта и в панели управления сайтом согласно тех заданию. Параметры доступа к сайту вышлю исполнителю. Пожалуйста, укажите ориентировочную стоимость и сроки.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать продающий сайт с хорошей конверсией

    Добрый день,Уважаемые Фрилансеры. Очень активно ищется помощник по улучшению сайта. Убедительная просьба отнестись к заданию внимательно и ответственно. Предпочтение отдается : 1. Тем, кто знает ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправить отображение элементов в слайдере

    $10

    Надо исправить отображение элементов(текст изображения) в слайдере (JS). Более подробное ТЗ вышлю выбранному исполнителю судя по портфолио. Требуется аккуратность, как говорится не навредить. Просьба оставлять заявку в случае если ...

    JavaScript
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доделать скрипт на пхп

    Нужно немного доделать скрипт на пхп! добавить одну функцию переименования имен файлов! файл прилагаю, нужно добавить функцию в уже имеющейся скрипт написаный на пхп, сейчас скрипт работает скачивает файлы, но скачивает и оставляет имя ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Парсер Адвего

    $150

    Необходимо разработать простенький парсер сервиса «Адвего: Семантический анализ текста». Задача очень проста: Загружаем в программу тексты, программа посылает эти тексты на проверку в сервис Адвего, далее считывает данные и выводит их в ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад