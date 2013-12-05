Перенести сайт на хост и поставить на WP/ доступ к хостингу даю адрес сайта который нужно перенсти http://svetnadegda.ucoz.ru/ Оплата только Яндекс деньги - если нет доверия оформляйте Сделку без риска ...
Верстка на бутстрапе
Нужно сверстать на бутстрапе v3.0.0 без шапки две странички
https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a79510378
https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a11284295
При качественном и быстром выполнении проекта, возможно дальнейшее сотрудничество.
Сроки 24 часа.
Заявки фрилансеров
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