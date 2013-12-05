Верстка на бутстрапе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок187 просмотров

Нужно сверстать на бутстрапе v3.0.0 без шапки две странички

https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a79510378

https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a11284295

При качественном и быстром выполнении проекта, возможно дальнейшее сотрудничество.

Сроки 24 часа.

Bootstrap
11 лет назад
EzMoR
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров