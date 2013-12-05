Разработать модуль для магазина.

Задача на первый взгляд простая.

Нужен человек, который разработает модуль для сайта. Который будет выполнять такие функции.

Есть база товаров на трех разных сайтах. Назовем их сайт A B C. Доступ к товарам там только после входа в аккуант.

Есть наш сайт, нужно чтобы на нашем сайте выводились все товары с этих трех сайтов в одной таблице. Но при этом наценку мы можем менять.

Цену указывайте!