Нужно сверстать на бутстрапе v3.0.0 без шапки две странички https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a79510378 https://moqups.com/las/MMyUQTEM/p:a11284295 При качественном и быстром выполнении проекта, возможно дальнейшее сотрудничество. Сроки 24 часа.
Разработать модуль для магазина.
Задача на первый взгляд простая.
Нужен человек, который разработает модуль для сайта. Который будет выполнять такие функции.
Есть база товаров на трех разных сайтах. Назовем их сайт A B C. Доступ к товарам там только после входа в аккуант.
Есть наш сайт, нужно чтобы на нашем сайте выводились все товары с этих трех сайтов в одной таблице. Но при этом наценку мы можем менять.
Цену указывайте!
Заявки фрилансеров
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