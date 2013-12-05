Разработать модуль для магазина.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок173 просмотра

Задача на первый взгляд простая.

Нужен человек, который разработает модуль для сайта. Который будет выполнять такие функции.

Есть база товаров на трех разных сайтах. Назовем их сайт A B C. Доступ к товарам там только после входа в аккуант.

Есть наш сайт, нужно чтобы на нашем сайте выводились все товары с этих трех сайтов в одной таблице. Но при этом наценку мы можем менять.

Цену указывайте!

11 лет назад
minutki
42 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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