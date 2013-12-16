Необходимо доработать вбс-скрипт. основная задача скрипта переконвертация эксель файлов разного формата (на основании заданных правил конфигурационного файла) к одному csv-формату и отправка на сервер. Также надо адаптировать скрипт для работы с OpenOffice. ...
Внести коррективы в программу
Требуется высококлассный специалист, который не боится "ковыряться" в чужих кодировках. Только с отличным знанием php. Но не словах, а на деле.
Есть программа http://www.sitebrif.com . Программа позволяет компоновать выигрышные номера для различных лотерей, исходя из определенных алгоритмов. В связи с тем, что две лотереи изменили свои правила и количество номеров, а также расписание проведения розыгрышей, требуется внести коррективы.
1. Изменение количества розыгрышей в гослото 5 из 36 с одного раза в день, на два раза в день. Сейчас на сайте показывается результаты лишь первого розыгрыша. Второй - не показывается.
2. MegaMillion - изменилось количество основных номеров до 75 и уменьшилось кол-во megaball - до 15. Следует внести коррективы.
Ваши предложения.
"Обращайтесь, сделаю", такие заявки рассматриваться не будут.
Выбранный исполнитель
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