Внести коррективы в программу

Требуется высококлассный специалист, который не боится "ковыряться" в чужих кодировках. Только с отличным знанием php. Но не словах, а на деле.

Есть программа http://www.sitebrif.com . Программа позволяет компоновать выигрышные номера для различных лотерей, исходя из определенных алгоритмов. В связи с тем, что две лотереи изменили свои правила и количество номеров, а также расписание проведения розыгрышей, требуется внести коррективы.

1. Изменение количества розыгрышей в гослото 5 из 36 с одного раза в день, на два раза в день. Сейчас на сайте показывается результаты лишь первого розыгрыша. Второй - не показывается.

2. MegaMillion - изменилось количество основных номеров до 75 и уменьшилось кол-во megaball - до 15. Следует внести коррективы.

Ваши предложения.

"Обращайтесь, сделаю", такие заявки рассматриваться не будут.