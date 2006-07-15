bockor

Михаил Медведев bockor

 
45 летРоссия/Ярославль
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вёрстка, программная часть.

Perl, python, php, mysql, html, css.

Drupal, wordpress, Битрикс.

Администрирование linux(unix) серверов.

Работаю днем по мск. времени.

PHPPythonWordPressMySQLHTMLCSSDrupalLinuxPerl
Отзывы фрилансеров
tobayo
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов(-1)
$15
10 баллов
15 лет назад
Небольшой Javascript
Справедливый и адекватный Заказчик. Будете работать над его проектами - не пожалеете.
Выполнено в срок, работой доволен!
Ответный отзыв
foxart
Иван 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
17 лет назад
Доработка существующего сайта
Постоянно на связи, доработки и новшества приветствуются, своевременная оплата, я доволен!
Всем доволен, даже более, сделал больше чем я просил! Спасибо!
Ответный отзыв