Нужен скрипт кликандера, работающий во всех основных браузерах. Пример rutor.org.
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен скрипт выдачи бонусов вебмани и помощь в установке. Перс есть.Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется написать или найти готовый скрипт вроде tak.ru или wmlink.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен скрипт, который обрабатывает urlы сайта, запущенного во фрейме. Подробнее в личку.Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Сделать флэш для сайта эскорт тематики. Меню, шапку. Далее 2 варианта, либо прикрутить его к тому что будет(т.к. пока ничего нет, возможно будет drupal) либо вы все делаете и флэшь и сам сайт. Лучше первый ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
На постоянную работу требуется php-программист, знакомый с osCommerce.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сайт www.escortlux.com, надо доработать дизайн(что-то с шапкой придумать) и кое-что по мелочам.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен17 лет назад
Отзывы фрилансеров
$15
10 баллов
15 лет назад
Справедливый и адекватный Заказчик. Будете работать над его проектами - не пожалеете.
Ответный отзыв
Выполнено в срок, работой доволен!
$40
10 баллов
17 лет назад
Постоянно на связи, доработки и новшества приветствуются, своевременная оплата, я доволен!
Ответный отзыв
Всем доволен, даже более, сделал больше чем я просил! Спасибо!