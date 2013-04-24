СРОЧНО!!!!!Требуется доработать сайт на джумла . Вот ссылка на сайт www.heppy-plastilin.ru У двух программистов возникли сложности!!!!! Кое что по списку сделано. Доработки смотрите в прикрепленном файле!
Требуется помощь Perl-программиста
Для сайта alterbrand.ru нужно добавить блок с заголовком "Интересные факты" на все страницы сайта, кроме главной и "Контакты". Блок должен размещаться в конце основного текста страниц. Под заголовком блока должен отображаться текст, который берется случайным образом из файла facts.doc. Каждый новый текст в файле заканчивается переводом строки. Разметка текста (если есть) должна встраиваться в разметку сайта.
Сайт написан на Perl.
Движок - inDynamic.
Выбранный исполнитель
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