Требуется помощь Perl-программиста

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка113 просмотров

Для сайта alterbrand.ru нужно добавить блок с заголовком "Интересные факты" на все страницы сайта, кроме главной и "Контакты". Блок должен размещаться в конце основного текста страниц. Под заголовком блока должен отображаться текст, который берется случайным образом из файла facts.doc. Каждый новый текст в файле заканчивается переводом строки. Разметка текста (если есть) должна встраиваться в разметку сайта.

Сайт написан на Perl.

Движок - inDynamic.

12 лет назад
support_3wstyle
Юлия 
41 год
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

bockor
Михаил 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$33
1 день
Большое спасибо за работу! Исполнитель показал себя настоящим профессионалом: разработал функционал в мгновение ока, провел интеграцию с сайтом, дал подробную инструкцию по дальнейшему использованию. Будем обращаться еще.
Очень доволен совместной работой. Задача была поставлена четко. Оплата своевременна, рекомендую.

Заявки фрилансеров

bockor
Михаил 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад