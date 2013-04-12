Требуется определить причину редиректа сайта

Требуется помощь в определении причины редиректа сайта на сторонние ресурсы.

На сайте были вирусы.

Их удалось найти и вырезать.

В настоящее время в поиске уже не выдается предупреждение об опсности данного сайта.

Проблема в том, что сейчас при попытке перехода на сайт из поиска, идет перенаправление на "левый" сайт с формой ввода номера.

Причем, ТОЛЬКО из поисковых систем.

При прямом вводе домена в браузере все нормально.

ICQ418657069