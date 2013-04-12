Требуется определить причину редиректа сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок139 просмотров

Требуется помощь в определении причины редиректа сайта на сторонние ресурсы.

На сайте были вирусы.

Их удалось найти и вырезать.

В настоящее время в поиске уже не выдается предупреждение об опсности данного сайта.

Проблема в том, что сейчас при попытке перехода на сайт из поиска, идет перенаправление на "левый" сайт с формой ввода номера.

Причем, ТОЛЬКО из поисковых систем.

При прямом вводе домена в браузере все нормально.

ICQ418657069

12 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа сделана моментально и профессионально. Сайт снова заработал. Рекомендую!
Работали, все хорошо.

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад

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