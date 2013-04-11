есть сайт с уже установленной формой отправки сообщения, нужно подключить к нему только php файл, который собственно и отправляет это сообщение. так же есть сайт, где это уже реализовано и мне нужно только сделать копию. ...
Доработка сайта на джумла
СРОЧНО!!!!!Требуется доработать сайт на джумла . Вот ссылка на сайт www.heppy-plastilin.ru
У двух программистов возникли сложности!!!!!
Кое что по списку сделано.
Доработки смотрите в прикрепленном файле!
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