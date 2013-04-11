Программа для размещения новостей

Всем доброго времени суток!

Таксссс. Нужно вот что: Программа, скрипт которая бы создавала пользователя на портале ( http://my.opera.com/community/ ) и добавляла в БЛОГ от зарегистрированного пользователя новость ( забиваеш программе логин, пароль и текст новости и все ). Нужно автоматизировать этот процесс, думаю тут нет ничего сложного.