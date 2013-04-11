Программа для размещения новостей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки172 просмотра

Всем доброго времени суток!

Таксссс. Нужно вот что: Программа, скрипт которая бы создавала пользователя на портале ( http://my.opera.com/community/ ) и добавляла в БЛОГ от зарегистрированного пользователя новость ( забиваеш программе логин, пароль и текст новости и все ). Нужно автоматизировать этот процесс, думаю тут нет ничего сложного.

12 лет назад
Enjoykoo
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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